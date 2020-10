ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Kion auf "Buy" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Der Rücksetzer der Aktie des Lagerbewirtschaftungsspezialisten nach dem neuen Ausblick für das Gesamtjahr sollte nicht zu hoch gehängt werden, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aussichten für die Cashflow-Entwicklung seien nicht schwach. Die von der Corona-Krise betroffenen Geschäftssegmente sollten im kommenden Jahr ein Comeback erleben./mf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2020 / 23:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KGX8881

KION-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de