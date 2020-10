In Europa gebe es eine ähnliche Entwicklung wie in den USA, auch dort sei die Automobilindustrie stark zurückgekommen, so Eibensteiner am Freitag auf der "Gewinn"-Messe. Er geht davon aus, dass die Nachfrage nach Autos gut bleiben wird. Ende August sei er noch vorsichtiger gewesen. Deutlich schneller von der Coronavirus-Pandamie erholt hat sich China. Die Konjunktur habe sich V-förmig entwickelt und ...

