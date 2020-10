DJ Verkauf von Wirecard Nordamerika bringt über 300 Mio EUR ein - Zeitung

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Verkauf von Wirecard North America hat dem insolventen Unternehmen einem Zeitungsbericht zufolge einen dreistelligen Millionenerlös eingebracht. Wie die Süddeutsche Zeitung schreibt, wurden mit den Verkauf des Nordamerika-Geschäfts 300 Millionen Euro erlöst. Das decke allerdings nur einen kleinen Teil der Schulden, die sich auf insgesamt 3,2 Milliarden Euro belaufen.

Ein Sprecher des Insolvenzverwalters der Wirecard AG sagte auf Anfrage von Dow Jones Newswires, über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden.

Der Insolvenzverwalter der Wirecard AG, Michael Jaffé, hatte am späten Donnerstagabend den Verkauf der Wirecard North America Inc an den Investor Snycapy mitgeteilt, der sich auf Zahlungsdienstleister fokussiert. Einen Kaufpreis nannte er jedoch nicht.

Die ersten, noch unverbindlichen Angebote für Wirecard North America waren laut Zeitung um einiges höher als die jetzt erzielten mehr als 300 Millionen Euro. Die weltweite Berichterstattung über den Wirecard-Skandal wie auch die Corona-Pandemie hätten sich dann aber als große Belastung erwiesen.

Derzeit steht der Verkauf des Kerngeschäfts an, das ebenfalls einen dreistelligen Millionenbetrag bringen soll.

