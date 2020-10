Opel-Chef Michael Lohscheller hat in einem Zeitungsbericht für 2021 erste Straßentests mit Brennstoffzellenautos angekündigt. Demnach will die Marke eine nicht näher spezifizierte Anzahl von kleinen Familien-Vans des Typs Zafira mit Brennstoffzellen ausstatten. So nachzulesen ist das in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Bereits vor gut einem Jahr hatte Opel bei der Vorstellung der nächsten Schritte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...