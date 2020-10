Märkte um 12: DAX kämpft sich mühsam nach oben - MTU Aero Engines im Aufwind

Der DAX kann sich am Freitagmittag zeitweise um 0,8 Prozent erholen und notiert damit wieder im Bereich der 12.600er-Marke. Stärkere Kauflaune kommt bei den Anlegern vorerst nicht auf, da neue Corona-Lockdown-Maßnahmen befürchtet werden. Beim DAX steht damit weiterhin die 13.000er-Marke im Fokus. Erst wenn diese zurückerobert wird, könnte eine neue Kurs-Rallye starten.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,8% 12.639 MDAX +0,5% 27.328 TecDAX -0,5% 3.036 SDAX +0,5% 12.442 Euro Stoxx 50 +0,8% 3.197

Am Freitagmittag gab es im DAX 25 Gewinner und fünf Verlierer. Am stärksten zulegen konnte die Aktie von MTU Aero Engines (WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0), die zeitweise ein Plus von über vier Prozent verbuchte. Die Papiere setzten damit ihre Ende September gestartete Aufholbewegung fort.

