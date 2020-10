BB Biotech wartet auf positive Nachrichten von Moderna

Bei der Beteiligungsgesellschaft BB Biotech (WKN: A0NFN3 / ISIN: CH0038389992) fiel das dritte Quartal eher ernüchternd aus. Der Innere Wert des Portfolios (NAV) sank um 10,9 Prozent in CHF, um 12,1 Prozent in EUR und 8,3 Prozent in USD. In der Folge verbuchte das Schweizer Unternehmen nach einem starken zweiten Quartal im dritten Quartal einen Verlust von 395 Mio. Franken, womit in etwa das Vorjahresniveau (Verlust 382 Mio. Franken) erreicht wurde.

Wie das Unternehmen am Freitag bekanntgab, wurde dank der guten Entwicklung in der ersten Jahreshälfte im Zeitraum Januar bis September trotzdem ein Gewinn von 26 Mio. Franken verzeichnet. Im Vorjahreszeitraum hatte der Gewinn noch bei 172 Mio. Franken gelegen.

Negativer Effekt

Laut der Ad-hoc-Meldung hatte die Fokussierung auf Small- und Mid-Cap-Unternehmen aus dem Biotech-Bereich einen negativen Effekt auf die Quartals-Performance von BB Biotech gehabt. Während mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie der Biotechsektor ins Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit und der breiten Investorengemeinde gerückt sei, versuche das Managementteam der Beteiligungsgesellschaft auch jenseits von Covid-19 erfolgreiche Unternehmen auszumachen.

