ERWE Immobilien meldet einen Zukauf: Erworben wird eine Immobilie in der Darmstädter Innenstadt innerhalb der Fußgängerzone an der Ernst-Ludwig-Straße, meldet das Frankfurter Unternehmen am Freitag. "Das gegenwärtig gemischt genutzte Anwesen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...