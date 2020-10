Nikkei 225 Mit einem leichten Plus geht die Börse in Tokyo mit 23.555 Punkten aus dieser Berichtswoche. SoftBank Group (WKN: 891624) SoftBank kletterte am Montag auf den höchsten Stand seit 20 Jahren, was Marktteilnehmer nutzten, um Gewinne mitzunehmen. Trotzdem schloss die Aktie noch mit einem kleinen Wochenplus. Der Hintergrund: Firmengründer und Hauptaktionär Masayoshi Son hat seine aggressive Geschäftspolitik von Firmenübernahmen auf Kreditbasis eingestellt und ändert diese momentan grundlegend. ...

