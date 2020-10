NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler nach detaillierten Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Der erste Blick auf die Details bestätige solide qualitative Verbesserungen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der angepasste Ausblick impliziere eine deutliche Anhebung der durchschnittlichen Marktschätzungen für das diesjährige operative Ergebnis (Ebit) sowie eine weitere Festigung der Nettoliquidität im Schlussquartal./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2020 / 02:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2020 / 02:11 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007100000

