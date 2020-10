HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Adidas vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller dürfte ein starkes Quartal hinter sich haben, allerdings habe die Erholung ihren Zenit nun wohl erreicht, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2020 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

