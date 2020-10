Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -32,02 Prozent, der DAX bei -5,33 Prozent und der Dow Jones bei -0,61 Prozent. Wie sich der Abstand zwischen ATX und DAX im 2. Halbjahr in Prozentpunkten verhält, sieht man HIER.ATX ( Akt. Indikation: 2203,80 /2204,00, 1,73%)DAX ( Akt. Indikation: 12666,00 /12666,00, 0,98%) Im Aktienturnier "in Kooperation mit CIRA" geht das Viertelfinale noch einen halben Tag. Und es sieht nach wie vor alles recht eindeutig aus. Da am Montag börsefrei ist (Nationalfeiertag) wird das Semifinale am Dienstag und Mittwoch ausgetragen, das Finale dann am Donnerstag und Freitag. (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.10.)

