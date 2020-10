Bereits vor einigen Tagen präsentierte man in Stuttgart die vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal. Diese schickten die Daimler-Aktie (WKN: 710000) rund 5 % nach oben und in die Nähe der Kurse zu Jahresbeginn. Die Veröffentlichung der finalen Daimler-Quartalszahlen unterstützen nun die Euphorie von damals. Denn nicht nur der Ausblick auf das Gesamtjahr ist sehr stark, sondern auch die Ankündigung, in Schlagdistanz zu den ambitionierten CO2-Zielen für 2020 zu liegen. Die Daimler-Quartalszahlen ...

