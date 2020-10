NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Intel nach Zahlen von 45 auf 40 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Das Quartal sei für den Chipkonzern noch schlechter gelaufen als das davor, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Fundamentaldaten verschlechterten sich in einem alarmierenden Tempo./ajx/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2020 / 05:42 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US4581401001

INTEL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de