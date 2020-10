23.10.2020 - Die BioNTech SE (ISIN: US09075V1026) mit einem gewissen Vorsprung und CureVac N.V (ISIN:NL0015436031) sind beide gesetzt in der mRNA-Covid19-Impfstoffralley. Während BioNTech bereits in den rollierenden Zulassungsverfahren in Europa und Kanada eingestiegen ist und der Pfizer CEO die Antragsstellung für die USA in der 3. Novemebrwoche als möglich deklarierte, liefert CureVac heute Studienergebnisse,d ie auch die Wirksamkeit des CureVac-Wirkstoffs belegen. Also man ist noch im Rennen. Währenddessen überschlägt sich derzeit die Presse in Spekulationen über Aussagen des Bundesgesundheitsministers ...

Den vollständigen Artikel lesen ...