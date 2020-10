Schon wieder ein Banküberfall! Wie ich lese, ist ein Bankräuber mit einem Sprenggürtel in die Sparkasse in Moosburg (das ist in Kärnten) marschiert und wollte Zaster. Der Versuch ist anscheinend gescheitert, der Möchtegern-Räuber aber auf der Flucht (Richtung Ossiacher See). Erst vor kurzem konnten vier Verdächtige von der Cobra (Spezialeinheit der Polizei) nach einem Überall in Wien gestellt werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...