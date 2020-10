Zum Ende der Handelswoche deutet sich an der Wall Street ein Auftakt mit grünen Vorzeichen an: Sowohl Dow Jones und S&P 500 als auch der Nasdaq Composite notieren vor der Eröffnungsglocke moderat im Plus. So sehen die Börsianer weiterhin eine reelle Chance, dass ein Corona-Konjunkturpaket zustande kommt. Auch der im zweiten TV-Duell zwischen Trump und BIden deutlich zivilisiertere Gesprächsablauf sorgte für eine gewisse Erleichterung. Und es gibt von der Corona-Impfstoff-Front positive News.

