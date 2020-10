Bei der Frage, inwieweit Muster in Charts aussagekräftig sind damit eine Relevanz für die Zukunft habe, steht im Hintergrund die Markteffizienzhypothese (EMH).Die Markteffizienzhypothese ist eine Theorie der Finanzwissenschaft, die in ihrer starken Form besagt, dass Preise von Vermögenswerten alle verfügbaren Informationen widerspiegeln. Eine direkte Konsequenz ist, dass kein Marktteilnehmer den Markt langfristig schlagen kann. Die Preise von Vermögenswerten sollten nur auf neue Informationen reagieren und daher einen zufälligen Verlauf (Random Walk) aufweisen.Dies ist gleichbedeutend mit der Aussage, dass der Markt rationale Erwartungen hat. Eine rationale Erwartung bedeutet nicht automatisch, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer rational (oder auch nur informiert) sein müssen, sondern lediglich, dass die Gesamteinschätzung, also der Erwartungswert, der Marktteilnehmer rational ist.

Den vollständigen Artikel lesen ...