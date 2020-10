An den US-Börsen zeichnet sich am Freitag ein freundlicher Handelsauftakt ab. Die Anleger in New York scheinen überzeugt, dass die Politik ihr geplantes Hilfspaket noch vor der Wahl verabschiedet und die zweite und letzte TV-Debatte zwischen Donald Trump und Joe Biden verlief ohne Zwischenfälle. Im Fokus der Anleger stehen vor allem Einzelwerte, darunter Intel (nach Quartalszahlen) und Gilead Sciences (nach Genehmigung von Remdesivir). Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...