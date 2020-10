Ermutigende Firmenbilanzen haben Anleger an die europäischen Aktienmärkte zurückgelockt. Dax und EuroStoxx50 stiegen am Freitag um jeweils 1,3 Prozent auf 12.705 und 3215 Punkte. An der Wall Street hofften Anleger auf Fortschritte bei den Verhandlungen über ein Corona-Konjunkturpaket: Die US-Futures notierten deswegen vorbörslich ebenfalls höher.

