Liebe Leser, am Montag bei Euch - das richtige Werkzeug für Grenke, die richtige Positionierung vor folgendem Ereignis: Sehr geehrte Damen und Herren, die GRENKE AG lädt Medienvertreter am 29. Oktober 2020 um 11:00 Uhr anlässlich der Veröffentlichung der Quartalsmitteilung für das 3. Quartal 2020 zur Teilnahme an einer Telefonkonferenz mit begleitendem Videowebcast ein. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...