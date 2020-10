Der DAX konnte am Vortag direkt im Bereich der 200er-Tageslinie nach oben abprallen und mit einer bullishen weißen Tageskerze aus dem Handel gehen. Am heutigen Freitag setzt der DAX die Kurser-holung vom Vortag weiter fort. Doch die Luft wird bereits wieder dünner, eine neue Abwärtswelle könnte bevorstehen.AnalyseDenn kurzfristig befindet sich der DAX seit dem Verlaufshoch von Mitte Oktober bei 13.150 Punkten in einem Abwärtstrend. Die vorherige Aufwärtskorrektur in diesem Abwärtstrend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...