Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Legt die Wall Street nach dem gestrigen Anstieg noch einmal eine kleine Schippe drauf? Vorbörslich sind die großen US-Indizes leicht im Plus. Impulsgeber gibt es mit dem US-Wahlkampf, dem Konjunkturpaket und Quartalszahlen einige. Bei den Einzelthemen geht es heute um Intel, Gilead Sciences, Fastly, Baidu, Peloton, Nautilus und Netflix. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Johanna Krämer, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.