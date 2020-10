adesso hatte Ende April den Geschäftsbericht für das vergangene Geschäftsjahr 2019 veröffentlicht und dabei wiederholt die Prognose übertreffen können. So erhöhte sich der Umsatz um 19,7% auf 449,70mEUR (17% organisch) und lag damit deutlich über der Prognose von >410mEUR. Basis dessen war neben einem weiterhin sehr erfolgreichen Dienstleistungsgeschäft (392,92mEUR / +17,5%) durch den Ausbau der Mitarbeiterzahl ein deutlicher Anstieg bei den Lizenzumsätzen von 51,1% auf 26,35mEUR. Hier hat sich u.a. die sehr positive Geschäftsentwicklung rund um das In|Sure Produktportfolio niedergeschlagen, im Rahmen dessen die Lizenzumsätze von >5mEUR auf >14mEUR gesteigert wurden. Des Weiteren konnten die Wartungs- und Hostingumsätze um 29,0% auf 30,43mEUR erhöht werden. Auch dabei stieg der Umsatz mit Wartung auf In|Sure Produkte merklich, wenn auch noch auf geringer Basis. Das Ergebnis (EBITDA) konnte – vor allem aufgrund der Erstanwendung von IFRS 16 – deutlich überproportional um 46,0% auf 48,13mEUR gesteigert werden und lag damit oberhalb der Prognose von 40-45mEUR. Neben einer deutlich verbesserten Auslastung im zweiten Halbjahr und der beschriebenen sehr guten Entwicklung rund um die In|Sure Produktfamilie, haben sich auch höhere Leasingaufwendungen bzw. deren Wegfall im EBITDA positiv niedergeschlagen. Bereinigt um die geringeren sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergab sich ein Anstieg des EBITDA um 9,6% auf 36,15mEUR, der aufgrund von Unterauslastungen – insbesondere in Deutschland – in der ersten Jahreshälfte unterproportional ausfiel.



Lesen Sie hier weiter: Download

ADESSO-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de