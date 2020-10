Frankfurt (www.fondscheck.de) - Laut den Experten von J.P. Morgan Asset Management macht sich das asymmetrische Renditeprofil von Wandelanleihen in diesem Jahr besonders bezahlt.Zunächst habe im März der Bond Floor - also die Rückzahlung mindestens zum Anleihen-Nennwert - eine Begrenzung der Kursverluste geboten und später habe die eingebettete Option eine Partizipation an der Erholung des Aktienmarktes ermöglicht. So hätten sich Wandelanleihen außerordentlich schnell vom Markteinbruch im März erholen können und würden seit Jahresanfang einen deutlich positiven Ertrag von 14,5 Prozent ausweisen (per 30.09.2020). Damit hätten sie andere Anlageklassen wie Staatsanleihen (5 Prozent), Unternehmensanleihen hoher Bonität (4,2 Prozent) sowie globale Aktien (0 Prozent) deutlich übertroffen. ...

