Auch weiterhin besticht der im deutschsprachigen Raum (Konzernumsatzanteil D / A / CH 2019: 98 %) mit Abstand führende Anbieter jeglicher cloudgestützten Software zur Bedarfs-, Kapazitäts- und Kostenoptimierung eines innerbetrieblichen Personaleinsatzes, die in München ansässige ATOSS SOFTWARE (DE0005104400), durch ein hoch dynamisches und extrem krisenbeständiges Geschäftswachstum auf allen Ebenen.So konnte der Konzern, dessen Ergebnisentwicklung durch die Corona-Krise nach Einschätzung des Vorstands sogar weitere nachhaltige Impulse in Form einer branchenübergreifend klaren Nachfragesteigerung nach seinen digitalen Lösungen für eine flexible und bedarfsoptimierte Personaleinsatzplanung erhielt, mit der heutigen Zahlenbekanntgabe des 3. Quartals bzw. auf 9 Monats-Basis auch weiterhin nahtlos an seine prozentual deutlich zweistelligen, hoch stabilen Jahreswachstumsraten anknüpfen.

