Bitcoin/Ethereum - Kehrt die Volatilität aus 2017 zurück? Nachdem Bitcoin die $12067 überschritten hat und sich die Aufwärtsbewegung damit wie erwartet stark beschleunigt hat, werden die Bullen in der Region um $13000 gebremst. Die Chancen stehen gut, dass wir jetzt die Welle (iv) in Blau starten. Im Anschluss an diese erwarten wir höhere Kurse in der $13700 Region. Dort warten die Bären mit einem knallharten Widerstand, nämlich dem Hoch vom Juni letzten Jahres bei $13764. Dort ist spätestens mit ...

