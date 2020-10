Die Aktien von Siemens Energy haben am Freitag im festen Gesamtmarkt moderat zugelegt. Nach einem starken Start an der Börse Ende September beziehungsweise Anfang Oktober, als die Aktie bis auf 23,77 Euro stieg, hat sich inzwischen etwas Zurückhaltung breit gemacht. An diesem Freitagnachmittag, dem letzten Tag ihrer vierten Handelswoche, gewann sie bis kurz vor Handelsende 0,2 Prozent auf 20,46 Euro.Die Analysten sind fast ausschließlich sehr positiv für das großteils vom Industriekonzern Siemens ...

