DJ Aktien Schweiz schließen gut behauptet - ABB schwach

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Aktienmarkt in Zürich hat am Freitag den zweiten Tag in Folge leicht zugelegt. Auch wenn sich die Aufschläge in Grenzen hielten, nahmen Teilnehmer aufmerksam zur Kenntnis, dass der SMI die Marke von 10.000 Punkten zurückerobert hat, die er für zwei Tage unterboten hatte. Allerdings seien die Gewinne überwiegend eine technische Gegenbewegung, da sowohl die belastenden wie die treibenden Faktoren die alten sind. Während die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter zunimmt, zeigt sich die Wirtschaft laut Daten in keiner schlechten Verfassung.

Am Freitag waren es unter anderem Markit-Einkaufsmanagerindizes in den USA, die eine robuste Wirtschaft spiegelten. Die Pendants der Eurozone fielen indes gemischt aus. Das Thema Stimuluspaket in den USA sorgt abwechselnd für positive oder negative Schlagzeilen, je nach Wahrscheinlichkeit eines Durchbruchs bei den Verhandlungen. Als insgesamt eher positiv wird gesehen, dass sich bei den US-Präsidentschaftswahlen ein klarer Sieg des Herausforderers Joe Biden abzeichnet. Ein knappes Ergebnis würde womöglich politische Turbulenzen verursachen, die Gift für die Börsen wären.

Der SMI verbesserte sich um 0,2 Prozent auf 10.024 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und 3 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 48,75 (zuvor: 45,04) Millionen Aktien.

Für ABB ging es trotz guter Drittquartalszahlen um 1,7 Prozent nach unten. Im Handel hieß es, dass Anleger den Blick bereits Richtung viertes Quartal richteten - und hier dürfte die Entwicklung nicht mehr so günstig ausfallen. Wie Berenberg anmerkt, steht für Anleger ohnehin der Investorentag am 19. November im Blick. Dieser sei von größerer Bedeutung als die aktuellen Geschäftszahlen.

Finanzwerte gehörten europaweit zu den Gewinnern. Teilnehmer verwiesen auf starke Zahlen der skandinavischen Nordea Bank und vor allem der britischen Barclays, deren Aktie um 6,4 Prozent zulegte. Der Vorsteuergewinn ist laut Citigroup um 14 Prozent über der Marktschätzung ausgefallen. In der Schweiz gewannen Credit Suisse 2,7 Prozent und Zurich Insurance 1,4 Prozent. UBS legten aber nach dem starken Donnerstag nur noch um 0,1 Prozent zu.

Die Indexschwergewichte bremsten den Anstieg des Leitindex ab. Nestle, Novartis und Roche tendierten zwischen minus 0,2 Prozent und plus 0,2 Prozent.

October 23, 2020 11:43 ET (15:43 GMT)

