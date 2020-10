Halle (ots) - Wenn die letzten Sonntage im März und im Oktober und damit die Momente nahen, in denen wir auf die Sommer- oder die winterliche Normalzeit umstellen, kocht der Ärger wieder hoch: Was soll das? Was bringt das?

Es gibt nur wenige politische Themen, um die mit derartiger Inbrunst gestritten wird. Zumal jeder die Auseinandersetzungen mit eigenen Erfahrungen bereichern kann. Mal waren es die Kühe, die angeblich zur neuen Melkzeit keine Milch mehr gaben. Dann belegten Versicherer eine größere Häufigkeit von Unfällen in den Tagen nach dem Beginn der Sommerzeit. Wirklich beweisbar war das alles nicht. Statistiken ergeben häufig nur das, was die Fragestellung bereits suggeriert.



Pressekontakt:



Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/4743261

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de