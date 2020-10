Der deutsche Aktienmarkt hat nach einer gleichsam gebrauchten Woche am Freitag zumindest einen passablen Endspurt hingelegt. Der DAX konnte sich nach seinem jüngsten Rückschlag etwas stabilisieren und ging am Abend mit einem ordenlichen Plus von 0,82 Prozent auf 12 645,75 Punkte aus dem Handel. Die Wochenbilanz für das wichtigste deutsche Börsenbarometer beläuft sich unter dem Strich allerdings auf ein Minus von rund 2 Prozent.Auch der MDAX verbuchte am letzten Tag der Handelswoche ein Plus von ...

