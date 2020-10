ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für L'Oreal nach Umsatzahlen zum dritten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Der Kosmetikkonzern sei zwar auf vergleichbarer Basis auf den Wachstumspfad zurückgekehrt, aber der Wettbewerb dürften schärfer werden, schrieb Analyst Alan Erskine in einer am Freitag vorliegenden Studie. Konkurrenten sähen sich derzeit gezwungen, ihre Investitionen zu erhöhen, so dass die Franzosen 2021 eventuell nicht mehr so stark wachsen könnten wie zuletzt. Zudem sei die Bewertung der Aktien weiterhin ausgereizt./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2020 / 06:48 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2020 / 06:52 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120321

