Nach den Bombenzahlen vom Mittwoch muss sich Tesla nun im Tagesgeschäft bewähren: Die Mannen um Elon Musk rufen 48.442 Elektrofahrzeuge der Modelle S und X, die in den USA hergestellt und an Kunden in China verkauft wurden, wegen potenziell fehlerhafter und unsicherer Vorder- und Hinterradaufhängungen zurück, wie CNBC berichtet. Die Tesla-Aktie zeigt sich davon indes unbeeindruckt.Konkret kündigte die chinesische Staatsverwaltung für Marktregulierung den Rückruf am Donnerstagabend an. Überdies berichtete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...