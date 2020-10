Aktuell profitieren nur sehr wenige deutsche Unternehmen von der sehr dynamischen zweiten Corona-Welle. Selbst bekannten Titeln wie CureVac und BioNTech ist es im Oktober bislang nicht gelungen, neue Allzeithochs zu markieren. Hingegen wird mit va-Q-tec AG (DE0006636681; 663668) ein kleines Unternehmen aus Würzburg gerade wieder von den Investoren neu entdeckt. Denn mit der großflächigen Markteinführung eines neuen Corona-Impfstoffes könnte bei der fränkischen Firma wortwörtlich die Post abgehen.Die im Jahr 2001 gegründete va-Q-tec AG ist ein führender Pionier innerhalb der Isolationsbranche. So ermöglichen Produkte wie Thermo-Hochleistungsverpackungen, dass bestimmte Produkte über einen längeren Zeitraum warm oder kalt bleiben. Interessant ist diese Technologie vor allem für Kunden aus dem Pharmasektor, da mehr und mehr Medikamente auch beim Transport auf einem relativ konstanten Temperaturniveau gehalten werden müssen, um nicht an Wirksamkeit einzubüßen. Sicherlich ist va-Q-tec mit seinen Dienstleistungen immer noch in einer vergleichsweise kleinen Nische tätig. Dennoch eröffnet das weltweite Wachstum dieses Marktes dem Unternehmen ein riesiges Wachstumspotenzial. Zudem sind Nischen in der Regel noch nicht so hart im Wettbewerb umkämpft, weshalb va-Q-tec schon bald auskömmliche Margen erzielen dürfte.

