Am gestrigen 22.10. präsentierte die französische EUROFINS SCIENTIFIC (FR0000038259), der mit 800 Laboren in über 50 Ländern der Welt sowie über 200.000 patentierten Analysemethoden weltgrößte Konzern für alle nur denkbaren wissenschaftlichen Nahrungs-, Umwelt-, Kosmetik-, Pharmazie-, Stoffwechsel-, Biomolekül- und Genom-Testungen, seine Konzernumsätze für die ersten 9 Monate des Jahres 2020 sowie das abgelaufene 3. Quartal, die nicht nur aufgrund der klaren Corona-Begünstigung von Eurofins hervorragend ausfielen und die Analystenerwartungen deutlich übertrafen.Gewinnzahlen veröffentlicht Eurofins zum Abschluss eines 1. und 3. Kalenderquartals grundsätzlich nicht, sondern jeweils nur zur kalendarischen Jahresmitte und per Jahresende.

Den vollständigen Artikel lesen ...