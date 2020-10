Am Ende einer eher von Verlusten geprägten Handelswoche haben die US-Börsen am Freitag keine größere Dynamik mehr entfaltet. Der US-Leitindex Dow Jones fiel zuletzt um 0,1 Prozent auf 28.3335,57 Punkte. Der marktbreite S&P 500 bewegte sich mit plus 0,3 Prozent auf 3465,42 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq Composite kletterte um 0,4 Prozent auf 11 548,28 Zähler. Nach wie vor warten die Anleger auf positive Signale für ein weiteres Corona-Hilfspaket. Die Hoffnung hält sich zwar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...