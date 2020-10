Samsung wickelt seine Bezahllösung Pay in Deutschland in Kooperation mit der Solarisbank ab. Das führt zu Schufa-Eintragungen bei den Nutzern, die den persönlichen Bonitäts-Score verschlechtern können. Wenn ihr euch die Bedingungen für Samsung Pay in Deutschland ganz genau durchgelesen habt, dann wisst ihr, dass die abwickelnde Solarisbank für eine vollwertige Einrichtung des Dienstes auf eurem Smartphone mindestens zwei Schufa-Eintragungen vornimmt. Da dabei Kreditlinien eingetragen werden, könnte die Nutzung von Samsung Pay bei künftigen Kreditanfragen zu schlechteren Konditionen führen. ...

