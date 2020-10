Breaking News: In der Zielgeraden: Start der NetCents Krypto-Kreditkarte "powered by VISA" fixiert!

Anzeige / Werbung

Diese News ist möglicherweise die wichtigste der Firmengeschichte von Netcents! Der Kurs der Aktie sollte am Montag regelrecht explodieren!

Nur noch wenige Tage! Das ist ein echter Meilenstein bei NetCents Technology Inc. (WKN: A2AFTK)! Das ist der Event, auf den die Anleger gewartet haben. Dementsprechend heftig sollte die Reaktion auf diese Meldung am Montag ausfallen. Rekordvolumen und ein Rekord-Kursgewinn sind durchaus erwartbar!

NetCents Technology Inc. (WKN: A2AFTK) hat den Krypto-Zahlungsabwicklungsfluss des Unternehmens in das amerikanische ACH-Bankensystem eingebunden (siehe News vom 17.6.2020). Das Unternehmen hat es auch geschafft, eine 1,4 Mrd. USD hohe Kreditlinie festzumachen, welche den Zahlungsabwicklungsvorgang schneller, besser und billiger machen wird (siehe News vom 19.Juni 2020).

Die 1,4 Milliarden USD sind die größte Kreditlinie, die jemals einem Krypto-Bezahldienstleister gewährt wurde.

Die Entwicklungen des heurigen Jahres greifen! - Das beweist die kürzlich erfolgte Veröffentlichung des bisherigen 2020er-Transaktionsvolumens: 27 Mio. USD! Wenn sich diese Entwicklung so fortsetzt, werden zum Jahresschluss 2020 fast 55 Mio. an Transaktionsvolumen zu Buche stehen und 2022 sogar fast 200 Mio. (mehr dahzu hier)!

Aber ich denke, dass diese Zahlen bei weitem übertroffen werden können. Der Grund, der mich zu dieser Annahme führt, ist denkbar einfach: NetCents bringt in Zusammenarbeit mit Visa eine Kryptowährungs-Kreditkarte auf den Markt, die es dem Besitzer erlaubt, mit Kryptowährungen zu bezahlen, und zwar überall dort, wo Visa-Karten akzeptiert werden und OHNE DIESE VORHER AUFLADEN ZU MÜSSEN!!

NetCents Technology Inc. (WKN: A2AFTK) gibt soeben brandfrisch ein Update zur Kryptowährungs-Kreditkarte "powered by Visa" bekannt:

NETCENTS TECHNOLOGY PROVIDES UPDATE ON NETCENTS CRYPTOCURRENCY VISA CARD

NetCents Technology Inc. (WKN: A2AFTK) hat nun i2c Inc. als Backend-Anbieter gewählt, der direkt mit dem Visa-Netzwerk verbunden ist. Die i2c Inc. mit Hauptsitz im Silicon Valley hat eine einzigartige Software entwickelt, welche die Einführung des Visa-Produkts durch NetCents beschleunigen wird. i2c arbeitet derzeit mit über 1.000 auf globale Zahlungen spezialisierte Unternehmen zusammen und ist in über 200 Ländern tätig.

NetCents hebt sich im Bereich der echten Zahlungsinnovatoren, die große Ideen in die Realität umsetzen, ab. Wir könnten nicht zufriedener sein, sie als Partner zu haben und eine Rolle, bei der Unterstützung ihre Produktvisionen zum Leben zu erwecken, zu spielen. I2C EVP SALES KEVIN FOX

Zusätzlich zu den ursprünglichen Funktionen des Kartenprogramms integriert NetCents Google Pay und Apple Pay in das Programm, damit Benutzer ihre NetCents-Krypto-Visa Card zu diesen "Geldbörsen" hinzufügen können.

Das Unternehmen plant die Einführung seines virtuellen Kartenprodukts bis 15. November. Durch eine Visa-interne Sperrfrist, die die Ausgabe von Karten während der Feiertage verhindert, könnte der Starttermin auch der 15. Januar sein. Dann ist man aber jedoch in der Lage, sowohl virtuelle als auch physische Karten auszustellen.

NEWS-FAZIT:

In meinen Augen ist dies ein vorweggenommenes Weihnachtsgeschenk für die die Aktionäre! Der Kreditkarten-Launch, der auf dem weltweiten Visa-System aufsetzt, ist das Mega-Event, und zwar gleich nach - oder noch vor - der Bekanntgabe der 1,4 Milliarden großen Kreditlinie!

Überlegen Sie! Welches Pennystock-Unternehmen hat eine Kreditlinie von bis zu 1,4 Milliarden USD? Welches Pennystock -Unternehmen kann eine Krypto-Kreditkarte "Powered by Visa" ins Rennen schicken?

Ich denke, dass gerade jetzt eine Investition in diese Aktie durchaus sinnvoll erscheint - gerade auf dem Hintergrund der stark wachsenden Transaktionssummen im B2B-Bereich, aber auch durch die zu erwartenden Umsätze aus dem Kreditkartengeschäft!

Eine Kursexplosion am Montag aufgrund dieser News ist für mich mehr als nur logisch! Alles unter +50% wäre für mich eine echte Enttäuschung! MEINUNG AUTOR

NETCENTS TECHNOLOGY INC.*

WKN: A2AFTK , CSE: NC

Man kann von Kryptowährungen halten was man will. Fakt ist, dass es sie gibt und dass der Wert dieser Währungen viele hundert Milliarden USD beträgt. Obwohl 6% der weltweiten Händler schon Kryptowährungen als Bezahlung akzeptieren, bleiben den Kryptowährungen wie Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash, Ripple, Verge, Zen, Tron oder NEM die restlichen 94% der Welt verschlossen. Um etwas zu erwerben, muss z.B ein Bitcoin-Besitzer zuerst "echtes" Geld erwerben, das seinem Konto gutgeschrieben wird.

Wäre es nicht toll, wenn dies nicht mehr nötig sein müsste. Wäre es nicht toll, bei jedem Geschäft weltweit mit der im "Wallet" befindlichen Kryptowährung bezahlen zu können?

ZUSAMMENARBEIT MIT VISA

Im Gegensatz zu anderen Prepaid-Kryptowährungskarten auf dem Markt müssen NetCents Technology Inc. (WKN: A2AFTK)-Karteninhaber keine Kryptowährung vorab auf ihre Karte laden, wodurch potenzielle Wertverlustverluste aufgrund steigender Kryptowährungswerte vermieden werden. Die NetCents-Kryptowährungskreditkarte ist direkt in die NetCents-Wallets der Benutzer eingebunden, sodass Karteninhaber die Kryptowährung direkt aus ihrem Wallet ausgeben können. Die Kryptowährungs-Kreditkarte verfügt über Chip-, PIN-, Magnetstreifen- und NFC-Funktionen als auch Apple Pay und Google Pay Integration.



WACHSTUM

Nun ist NetCents Technology Inc. (WKN: A2AFTK) an einem Punkt angelangt, wo man nach jahrelanger Entwicklung Umsätze generiert, deren Entwicklung auf eine exponentielle Kurve hindeutet.

Im gesamten Jahr 2019 lag das abgewickelte Transaktionsvolumen bei 2,9 Million Dollar. Über 1/3 des gesamten Jahresvolumens wurde im Dezember 2019 erzielt (1,024 Mio. Dollar). Im Januar lag der Wert der Transaktionen bei 1,34 Mio. Dollar, um ihn im Februar auf über 2 Millionen zu steigen. Nun gegen Jahresende hat sich dieser Anfangswert mit 6 Mio. vervielfacht.

Netcents Wallet im Google Play Store



ZUKUNFT

Durch unsere 54 Partnerschaften ist NetCents in 5,6% der Zahlungsbranche integriert und bietet uns direkten Zugang zu über 7 Millionen Händlern weltweit und Transaktionen in Höhe von 1,557 Billionen USD pro Jahr. Unser Ziel ist es, 1% dieser Transaktionen in Kryptowährung umzuwandeln, was Transaktionen in Höhe von 15,57 Mrd. USD pro Jahr entspricht. QUELLE: UNTERNEHMENSPRÄSENTATION.

Netcents erhält als Transaktionsgebühr durchschnittlich 3,5%. Gelingt es also, diesen Plan umzusetzen und das genannte Ziel zu erreichen, so wird man pro Jahr einen Umsatz von sage und schreibe 550 Mio. USD erzielen!

NetCents-CEO Clayton Moore hat schon einmal zuvor ein Payment-Business aufgebaut.



FAZIT:

Händlern fiel es bis dato oft schwer, Kryptowährungen als Bezahlung zu akzeptieren. Das resultierte aber nicht daraus, dass sie Bitcoin & Co nicht gerne annehmen würden, denn jede Währung ist gut und bringt Umsatz und Gewinn. Aber was ist bei einer Rückgabe oder einem Umtausch von Waren? Der Umtauschkurs könnte sich zum Negativen für den Händler verändert haben, was heißt, dass er bei einer Rückgabe wesentlich mehr "echtes Geld" refundieren muss als er ursprünglich erhalten hat.

Gleiches gilt auch für den Käufer im umgekehrten Sinn.

Die deutschen Online-Shopper schicken pro Jahr eine dreistellige Millionenzahl von Paketen an Amazon, Otto, Zalando und Co. zurück. MANAGER MAGAZIN

Somit ist dies von mir als wesentliches Problem für die Akzeptanz von Kryptowährungen identifiziert, dem sich NetCents Technology Inc. (WKN: A2AFTK) angenommen hat.

NetCents beseitigt dieses Risiko für Händler und bietet auch eine Lösung für den Konsumenten an, eine Kryto-Kreditkarte (powered by VISA), die sich bei einem Bezahlvorgang direkt aus dem Crypto-Wallet bedient.

Meinung: Wenn irgendjemand eine Brücke aus der milliardenschweren Kryptowelt in die billiardenschwere Konsumwelt schlagen kann, dann ist das für mich NetCents mit seinem System. Somit ist der eingangs getätigte Vergleich mit der Firma Paypal, die das Online-Bezahlsystem revolutioniert hat, nicht von der Hand zu weisen.

Ich glaube, dass die überproportional große Chance, die ein Investment in die NetCents-Aktie birgt, das Pennystock-Risiko bei weitem wettmacht.

Ihr Helmut Pollinger

*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei bullVestor definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

