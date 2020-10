Die Kalenderwoche 43 (19.10. bis 23.10.2020) startet am Montag mit einem Paukenschlag am KMU-Anleihemarkt in Form einer kurzfristig abgesagten Anleihe-Emission und endet am Freitag mit finalen Anleihe-Details einer neuen Emission. Zunächst legt die PANDION AG die Emission ihrer ersten Unternehmensanleihe einen Tag vor dem eigentlichen Zeichnungsbeginn am Dienstag vorerst auf Eis. Als Grund nennt das Unternehmen die aktuelle Zurückhaltung am Kapitalmarkt im Zuge der sich verschärfenden Corona-Pandemie, die eine solide Anleihe-Emission erschwere. Die Noratis AG trotzt dieser Situation hingegen und gibt am Ende der Woche die finalen Details ihrer geplanten Anleihe-Emission bekannt. Die fünfjährige Noratis-Unternehmensanleihe 2020/25 (ISIN: DE000A3H2TV6) wird jährlich mit 5,50% verzinst und hat ein Gesamtvolumen von bis zu 50 Mio. Euro. Die Zeichnungsfrist im Rahmen des öffentlichen Angebots beginnt am 26.10.2020 und läuft voraussichtlich bis zum 09.11.2020.

Auch die Gecci Gruppe bietet derzeit weiterhin ihre erste Unternehmensanleihe an. Diese wird jährlich mit 5,75% verzinst und hat ein Volumen von bis zu 8 Mio. Euro. "Wir erleichtern Menschen den Weg zu ihrer Traumimmobilie - ohne Eigenkapital, ohne Restkaufbetrag und alles aus einer Hand. Gecci realisiert bezahlbaren Wohnraum außerhalb der teuren Innenstädte und möchten eine Alternative zum Bankkredit oder Mietkauf etablieren. Unser Alleinstellungsmerkmal: Kunden erwerben die Eigenheime im Wege der Mietübereignung", erklärt Gecci-Gründer Gerald Evans im ausführlichen Anleihen Finder-Interview. Die Duisburger PCC SE ist ebenfalls mal wieder am Kapitalmarkt aktiv und emittiert zum 2. November 2020 zwei neue Unternehmensanleihen - mittlerweile die Anleihen Nummer 76 und 77 des Chemiekonzerns. Die neue fünfjährige PCC-Anleihe 2020/25 (ISIN: DE000A3H2VU4) hat ein Gesamtvolumen von bis zu 30 Mio. Euro und wird mit 4,00% p.a. verzinst, die neue dreijährige PCC-Anleihe 2020/23 (ISIN: DE000A3H2VT6) ist mit einem Zinskupon von3,00% p.a. ausgestattet und hat ein maximales Volumen von 15 Mio. Euro.

Einen großen Erfolg verzeichnet in dieser Woche auch der kapitalmarktorientierte Mittelstand unter bedeutender Mithilfe des Interessenverbandes kapitalmarktorientierter KMU e.V. Denn der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF), der im Zuge der Corona-Krise von der Bundesregierung ins Leben gerufen wurde, sichert jetzt auch kleinvolumige KMU-Anleihen ...

