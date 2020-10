Kommt nach der US-Präsidentschaftswahl der Crash an den Aktienmärkten? Vorstellbar wäre es! Der Präsident der größten Volkswirtschaft der Welt hat einen enormen Einfluss auf die Märkte. Wann immer Donald Trump etwas Relevantes in die sozialen Medien zwitschert, reagieren die Kurse. In beide Richtungen. Mit dem amtierenden US-Präsidenten lief es an den Börsen ziemlich rund. Der US-Aktienindex legte in der ersten Amtszeit von Donald Trump um 70 % zu (Stand: 23.10.2020). Trotz Handelskrieg. Trotz Coronakrise. ...

