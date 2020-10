Das war die Erklärung des amerikanischen öffentlichen Rundfunks NPR, wieso man nicht über die in der New York Post bekannt gewordenen E-Mails um Hunter Biden berichte. In dem geleakten E-Mail-Verkehr ging es u.a. um ein Treffen eines ukrainischen Geschäftspartners von Hunter Biden mit seinem Vater Joe Biden, der damals als Vizepräsident zuständig war ...

Den vollständigen Artikel lesen ...