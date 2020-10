GoldDie abgelaufene Handelswoche war von einem positiven Trend bei den Edelmetallen geprägt, auch wenn die Impulse unter ihnen ungleich verteilt war.Der US-Dollar schwankte weiter, in dieser Woche notierte er wieder schwächer. Er gab gegen den Euro im Wochenvergleich 1,2 % ab und hellte damit auch das Sentiment für Gold, Silber & Co auf.Die breiten Aktienindizes tendierten leicht schwächer, zu Wochenbeginn stieg der VIX, der Volatilitätsindex auf den S&P 500 - Index, deutlich an, gab aber im Wochenverlauf einen Teil der Gewinne wieder ab.Gold legte in diesem Umfeld im Wochenvergleich nur 0,14 % zu. Ein Blick auf den Preischart zeigt, dass sich der Goldpreis damit weiter in seinem zuspitzenden Konsolidierungskeil bewegt. Je nachdem, welche Trendlinie man als Keilbegrenzung wählt, hat er nur noch sehr wenig bis wenig Spielraum nach unten, aber auch nach oben, ohne ein neues musterbestimmendes Signal auszulösen.

