Bereits am 01.10. hatte der europäische Weltmarktführer in der Herstellung von Logikhalbleitern und integrierten Schaltkreisen für die Automobil-, Mobilfunk- und Konsumelektronikbranche, die verwaltungstechnisch in Genf, operativ jedoch vor allem in den Niederlanden und Frankreich ansässige ST MICROELECTRONICS, kurz ST MICRO (NL0000226223) vorab eine überraschend starke Umsatzerzielung im zurückliegenden Quartal vermeldet, der nun am 22.10. die komplette, offizielle Ergebnispräsentation für das 3. Quartal folgte.Wie wir bereits am 01.10. ausführlich dargelegt hatten - siehe hier unsere damalige Analyse - verbuchte ST MICRO, gestützt vor allem vom zunehmend verbesserten Tätigkeitsumfeld in ihren Kernsegmenten der Halbleiter- und integrierten Schaltkreis-Herstellung für die Automobilbranche sowie von prozesssteuernden Microcontrollern für elektronische Fahrzeug- und Kommunikationsgeräteanwendungen im 3. Quartal gegenüber dem Vorjahr einen 4,7 %igen Umsatzanstieg auf 2,67 Mrd. USD, der die auf einer Linie liegenden vorherigen konzerneigenen wie auch Analystenkonsensprognosen von nur 2,45 Mrd. USD damit deutlich übertraf.

