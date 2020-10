In diesem Videobeitrag spricht Marc Friedrich mit Hans-Werner Sinn über Corona, die Auswirkungen auf die Wirtschaft, die Politik und das Konjunkturpaket sowie über den Euro und die EZB. Hintergründe zum Euro-Verfall Die Einheitswährung hat eine schwere Last auf sich. Wie Hans-Werner Sinn schon vor Jahren beschrieb, kommen zudem massive demografische Probleme auf uns zu. Die Generation der "Babyboomer" wird in Rente gehen und das Sozialsystem einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...