DJ Laschet offen für Verschiebung von CDU-Parteitag

FRANKFURT (Dow Jones)--Gut einen Monat vor dem CDU-Parteitag mehren sich in der Partei die Zweifel, ob die Zusammenkunft angesichts rasant steigender Corona-Infektionszahlen überhaupt möglich ist. "Dieser Parteitag ist jetzt nicht unbedingt erforderlich, kann verschoben werden", sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet zu Welt am Sonntag. "Wir müssen alle Kraft, Energie und Anstrengungen jetzt auf die Bekämpfung der Pandemie richten."

Die zweite Welle rolle über Deutschland und Europa. "Es wird nicht nur bei hohen Infektionszahlen bleiben, sondern auch die Zahl der Krankheits- und Todesfälle wird steigen. Wir müssen uns auf sehr, sehr harte Wochen einstellen", so Laschet, der für den CDU-Vorsitz kandidiert. Alle anstehenden Fragen könnten auch nach dem Winter entschieden werden. "In der gegenwärtigen und absehbaren Lage sind größere Parteiveranstaltungen nicht möglich und nicht vermittelbar", ergänzte Laschet.

Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans sagte der Zeitung, dass einen Parteitag an verschiedenen Orten in hybrider Form viele halten. "Eine Verschiebung des Parteitages ins Frühjahr kommenden Jahres wäre die schlechtere Alternative", so Hans.

Nach Informationen von Welt am Sonntag werde CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak den Führungsgremien seiner Partei am Montag ein Konzept vorstellen, wie im Dezember doch abgestimmt werden kann. Der Ziemiak-Plan, der sowohl von den Hausjuristen der CDU als auch von Experten aus dem Innenministerium abgesegnet ist, sieht einen dezentralen Parteitag vor. Die CDU würde sich nicht wie bisher geplant mit 1001 Delegierten in Stuttgart treffen, sondern mit je 100 bis 200 Delegierten in acht bis zehn Hallen in Deutschland verteilt. Die Reden der Kandidaten würden überall hin übertragen, die Auszählung aber in jeder Halle notariell beaufsichtigt erfolgen.

October 25, 2020

