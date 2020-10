In Hürth, jenem Kölner Vorort wo die Krippe meiner Kinder stand, da steht auch eine katholische Kirche namens »St. Severin«. Wenn man in Hürth etwas unternehmen will, am Einkaufszentrum einkaufen oder zur Musikschule, um in Sachen Musik geschult zu werden, jedoch am Stadtrand zu Köln hin wohnt, wird man die Krankenhausstraße entlangfahren - oder gehen ...

