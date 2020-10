DJ BMW-Betriebsrat erwartet keine betriebsbedingten Kündigungen

FRANKFURT (Dow Jones)--BMW-Betriebsratschef Manfred Schoch erwartet weiterhin keine betriebsbedingten Kündigungen bei dem Autokonzern. BMW werde trotz der Corona-Krise und des Absatzrückgangs "ganz sicher" ein positives Ergebnis schreiben, sagte Schoch dem Münchener Merkur. Betriebsbedingte Kündigungen werde es daher 2020 "definitiv nicht geben". Und die entsprechende Betriebsvereinbarung, wonach betriebsbedingte Kündigungen bei schwarzen Zahlen ausgeschlossen sind, werde auch für das Jahr 2021 gelten.

Wenn kommendes Jahr nicht etwas Gravierendes wie ein Lockdown dazwischen komme, werde BMW 2021 konzernweit sicherlich deutlich über den Ergebnissen von 2020 liegen, erwartet Schoch. Von den rund 80.000 Mitarbeitern in Deutschland hätten bislang über 1.000 die angebotenen Aufhebungsverträge angenommen.

Grundsätzlich gewinne das Auto in der Corona-Krise "rapide an Bedeutung". Viele Menschen sähen das eigene Auto inzwischen als persönlichen Schutzraum. "Und die Menschen wollen auch nicht mehr sharen, weil man nicht mehr weiß, wer vorher im Auto saß", so der BMW-Betriebsratschef.

