Viele Industrieunternehmen zahlen eine Dividende, aber nicht alle Dividenden sind auch sicher. Kurze Überlegung dazu: Will man als Einkommensinvestor lieber eine Aktie, die unregelmäßige Dividenden ausschüttet oder eine verdächtig hohe Ausschüttung aufweist - oder doch lieber eine Aktie, die beständig Dividenden ausgeschüttet hat, diese auch steigern kann und zudem per Cashflow abdeckt? Klare Antwort, oder? Daher schauen wir uns mal drei sichere Dividendenaktien im Industriebereich an. Eine sichere ...

