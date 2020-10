Am Aktienmarkt ging es in diesem Jahr hoch her. Einige Aktien rutschten wegen der Pandemie massiv ab, andere konnten gerade deswegen auf neue Höchststände klettern. Doch der volatile Markt hat es manchen Anlegern nicht leicht gemacht, die richtigen Aktien zu picken. Schauen wir uns deswegen mal an, ob derzeit Walt Disney (WKN: 855686) oder eher Amazon (WKN: 906866) die richtige Wahl ist. Werfen wir einen Blick darauf, warum diese beiden Unternehmen für Investoren attraktiv sind - und warum Amazon ...

