DJ Volkswagen unterstellt Bentley ab 2021 Audi - Zeitung

FRANKFURT (Dow Jones)--VW-Chef Herbert Diess treibt den Umbau des Konzerns einem Zeitungsbericht zufolge voran und unterstellt die britische Nobeltochter Bentley ab 2021 der Ingolstädter Tochter Audi. Das berichtet die Branchen- und Wirtschaftszeitung Automobilwoche unter Berufung auf Konzernkreise. Bisher lag die Verantwortung für Bentley im VW-Konzernvorstand bei Porsche-Chef-Oliver Blume.

Bei Volkswagen wollte man sich zu dem Bericht nicht äußern.

Bentley soll nun enger mit Audi verzahnt werden. So könnte etwa das in Ingolstadt gerade gestartete Artemis-Projekt auch den Bausatz für eine geländegängige Edellimousine der neuen Audi-Tochter liefern. Der Umbau sei Bentley ist Teil der von Diess angestoßenen Bereinigung des Markenportfolios, so die Zeitung weiter. Um sich ganz auf den Wandel zur Elektromobilität konzentrieren zu können, wolle sich Volkswagen von Nischenmarken trennen.

VW-Vorstand und Aufsichtsrat wollen im November in der sogenannten Planungsrunde entscheiden, wo in den nächsten fünf Jahren investiert wird.

