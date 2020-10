Die Stiftung Warentest hat zwölf Smartspeaker und Smart-Displays getestet und keinen der intelligenten Lautsprecher mit der Note Gut ausgezeichnet. Im insgesamt schwachen Testfeld setzt sich der Sonos One als Bester durch. In der Ausgabe 11/2020 ihrer Zeitschrift Test veröffentlicht Stiftung Warentest eine ausführliche Untersuchung von insgesamt zwölf sogenannten Smartspeakern - vier davon mit Display. Das sind jene Lautsprecher mit Sprachsteuerung, die zunächst niemand in seinen eigenen vier Wänden haben wollte, die aber nun, nicht zuletzt wegen der teils aggressiven Preispolitik ihrer Hersteller den Weg in...

